Бен Аффлек не пришел на вручение премии из-за дня рождения сына

Актер Бен Аффлек пропустил вручение премии Гильдии киноактеров США SAG Awards, так как праздновал день рождения своего сына. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Entertainment Tonight.

У акктера есть сын и две дочери от первого брака с актрисой Дженнифер Гарнер. По словам близких к актеру источников, его дети дружат с детьми Дженнифер Лопес, с которой Аффлек снова сошелся весной 2021 года (актер и певица уже встречались с 2002 по 2004 год).

«Дети Бена очень любят Джен [Дженнифер Лопес], а ее дети — любят Бена. Их дети тоже любят друг друга, за что они оба очень благодарны и счастливы, потому что знают, что иногда это может быть непросто», — рассказал источник Entertainment Tonight.

Ранее Гильдия американских киноактеров выбрала лучших актеров в фильмах и сериалах 2021 года, озвучив список лауреатов премии SAG Awards. Помимо Аффлека, лауреатами стали Уилл Смит, Джессика Честейн и другие.