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    02 марта 2022, 10:27

    Бен Аффлек не пришел на вручение премии из-за дня рождения сына

    Полина Гребенщикова

    Актер Бен Аффлек пропустил вручение премии Гильдии киноактеров США SAG Awards, так как праздновал день рождения своего сына. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Entertainment Tonight.

    У акктера есть сын и две дочери от первого брака с актрисой Дженнифер Гарнер. По словам близких к актеру источников, его дети дружат с детьми Дженнифер Лопес, с которой Аффлек снова сошелся весной 2021 года (актер и певица уже встречались с 2002 по 2004 год).

    «Дети Бена очень любят Джен [Дженнифер Лопес], а ее дети — любят Бена. Их дети тоже любят друг друга, за что они оба очень благодарны и счастливы, потому что знают, что иногда это может быть непросто», — рассказал источник Entertainment Tonight.

    Ранее Гильдия американских киноактеров выбрала лучших актеров в фильмах и сериалах 2021 года, озвучив список лауреатов премии SAG Awards. Помимо Аффлека, лауреатами стали Уилл Смит, Джессика Честейн и другие.