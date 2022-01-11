Бен Аффлек назвал худший момент в своей карьере

Актер Бен Аффлек заявил, что самым худшим моментом в его жизни стали съемки в «Лиге справедливости» Зака Снайдера. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на интервью Los Angeles Times.

Мужчина рассказал, что в этот момент он переживал развод, а также злоупотреблял алкоголем. Кроме того, дочь Снайдера совершила самоубийство, что отразилось на съемках.

«Это был неудачный опыт из-за стечения обстоятельств: моей собственной жизни, развода, слишком долгого отсутствия, противоречивых планов, а затем личной трагедии Зака и повторных съемок», — рассказал Аффлек.