Бен Аффлек и Дженнифер Лопес посмотрели поместье за $165 млн

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек присмотрели поместье The Manor за 165 миллионов долларов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, ранее пара выбрала особняк в Бель-Эйр за 55 миллионов долларов, но сделка отменилась. Теперь они ищут новое жилье.

Площадь The Manor — 56 тысяч квадратных метров. Там есть 100 гаражных мест, 14 спален и 27 ванных комнат. Кроме того, в поместье имеются кегельбан, кинотеатр, теннисный корт, парикмахерская, бассейн и джакузи.