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    12 февраля 2021, 20:35

    Белых высказался о будущем сериала «Сваты»

    Дарья Морозова

    Актер сериала «Сваты» Даниил Белых прокомментировал будущее сериала. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Уточняется, что поклонники проекта ждут выхода нового сезона. Он постоянно откладывается из-за пандемии коронавируса, и дата окончания съемок пока неизвестна.

    «Наверное, седьмая часть „Сватов“ будет распродаваться на маленькие клипы. Столько времени прошло», — предположил Белых.

    Ранее Федор Добронравов заявил, что вся съемочная группа находится в недоумении и ничего не знает о будущем сериала, заявил он. Мир пытается победить коронавирус, от которого во многом зависит судьба проекта. Если государственные границы откроются летом, «Сватов» доснимут.

    «Ситуация неопределенная и меняется каждый день. Одни страны открываются, другие закрываются. Скорее бы этот кошмар закончился! Сложно строить планы на лето, но мы надеемся на лучшее. Мы надеемся, что будущее у „Сватов“ будет», — рассказал Добронравов.

    Актеры уже давно не созванивались с продюсерами, добавил артист. Съемки последнего сезона начались в Белоруссии. Работу запустили год назад.