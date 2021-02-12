Белых высказался о будущем сериала «Сваты»

Актер сериала «Сваты» Даниил Белых прокомментировал будущее сериала. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

Уточняется, что поклонники проекта ждут выхода нового сезона. Он постоянно откладывается из-за пандемии коронавируса, и дата окончания съемок пока неизвестна.

«Наверное, седьмая часть „Сватов“ будет распродаваться на маленькие клипы. Столько времени прошло», — предположил Белых.

Ранее Федор Добронравов заявил, что вся съемочная группа находится в недоумении и ничего не знает о будущем сериала, заявил он. Мир пытается победить коронавирус, от которого во многом зависит судьба проекта. Если государственные границы откроются летом, «Сватов» доснимут.

«Ситуация неопределенная и меняется каждый день. Одни страны открываются, другие закрываются. Скорее бы этот кошмар закончился! Сложно строить планы на лето, но мы надеемся на лучшее. Мы надеемся, что будущее у „Сватов“ будет», — рассказал Добронравов.

Актеры уже давно не созванивались с продюсерами, добавил артист. Съемки последнего сезона начались в Белоруссии. Работу запустили год назад.