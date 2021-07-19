Белорусский композитор Андрей Мдивани умер в 83 года

Белорусский композитор, народный артист Белоруссии Андрей Мдивани умер в 83 года. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Сегодня ночью ушел из жизни Андрей Юрьевич Мдивани. Умер от инсульта, официальная причина будет после вскрытия. Захоронение будет на Восточном кладбище Минска в среду, 21 июля. Там же, скорее всего, будет прощание», — рассказал заместитель председателя Белорусского союза композиторов Виктор Кистень.

Композитор родился 1 октября 1937 года в Тбилиси. Мдивани закончил Смоленское музыкальное училище. После этого он начал работу заведующим музыкальной частью в городском Смоленском драматическом театре.

Он получил звание заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР в 1982 году, а в 2013-м звание народного артиста Белоруссии.