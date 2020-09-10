Белорусская певица ONINО обвинила Темникову в плагиате

По словам артистки, песня является почти точной копией ее композиции. Девушка рассказала, что три года назад, когда она жила в Минске, писала новые песни и предлагала их популярным артистам. Так, она отправила песню на рассмотрение Темниковой, однако та ей не ответила. В итоге ONINO сама исполнила трек и представила его в 2018 году.

«Год спустя с выходом песни „Педаль в пол“ я решила сменить формат своего звучания, сняв „Фаталити“ со всех площадок, кроме YouTube, чтобы позже перевыпустить его в новой аранжировке. Но неожиданно для меня 28 августа 2020 года у Елены Темниковой выходит песня с идентичным названием и раскрытием припева», — процитировала артистку «Экспресс газета».

Она отметила, что не любит скандалы, но не собирается бездействовать, когда «воруют творческие идеи». Певица заявила, что будет обидно, когда при выпуске написанная ею песня покажется публике «второсортным плагиатом».

В настоящий момент девушка собирается добиться справедливости и готова подать в суд на Темникову. Ранее Елену неоднократно обвиняли в плагиате. Четыре года назад по этой причине ее клип на песню «Импульсы» заблокировал YouTube.