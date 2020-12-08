Белоголовцев объяснил, почему Супоневу не нашли замену в шоу «Звездный час»

«Он был идеальным ведущим детских программ. До сих пор его никто в этом не переплюнул. Именно детского телевидения сейчас и нет, есть программы на каких-то специальных каналах, но это не то, на мой взгляд», — подчеркнул артист.

Белоголовцев отметил, что Сергей Супонев был «прекрасным человеком» и отличным другом. Как он считает, замену не нашли потому, что это не представляется возможным. По словам Белоголовцева, после Супонева все остальные не выдерживали конкуренции. Телевизионщики поняли, что нужно делать что-то новое.

Вечером 8 декабря 2001 года, Сергей Супонев поехал кататься на снегоходе Yamaha в деревне Едимоново. Приблизительно в 19:30 ведущий, не справившись с управлением, на полном ходу столкнулся с речной пристанью. Мужчина вылетел из снегохода, ударился головой и получил тяжелые травмы. Знаменитость обнаружили той же ночью. К этому моменту Сергей уже был мертв.