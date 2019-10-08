Бэлль Дельфин вернулась в Тwittеr и рассказала об аресте

Инстамодель Бэлль Дельфин вернулась в Twitter, но с не очень хорошими новостями. Девушку арестовали. По ее словам, она попала в полицейский участок, когда пыталась вернуть своего хомяка.

Британка, чье настоящее имя Мэри-Бэлль Киршнер, пропала из Тwittеr еще 5 августа. Бэлль дала о себе знать лишь спустя два месяца — 7 октября. Она опубликовала на своей странице новое фото с загадочной надписью.

«Меня арестовали, ха-ха»

В следующем посте она объяснила, что случилось. Неизвестная девушка попала на вечеринку инстамодели и смеха ради украла у нее хомяка. В ответ на это Дельфин разрисовала машину обидчицы.

Источник фото: Twitter

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На автомобиле звезда соцсетей написала, чтобы воровка отдала ей животное обратно. Хомяка Бэлль вернули, а вот полиции ее поведение не понравилось, и стражи порядка арестовали инстамодель.

Между тем, некоторые юзеры не поверили в рассказ девушки. Ведь она известна своими розыгрышами. Например, ранее 19-летняя британка пообещала создать свой аккаунт на сайте PornHub и сделала это. Однако вопреки ожиданиям фанатов стала выкладывать там не порнографическое видео, а невинные ролики.