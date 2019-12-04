Бекмамбетов высказался о скандале вокруг Вайнштейна

Харви Вайнштейн пришел в бар. Сначала люди смеялись, потом кричали Подробнее

По мнению Бекмамбетова, виновным человека может назвать лишь суд. Он заметил, что сегодняшние информационные войны позволяют обвинить и уничтожить любого человека, виновен он или нет. И на месте Вайнштейна может оказаться любой из нас.

«Меня больше интересовало, почему так много людей обвиняет человека через средства массовой информации, а не через суд. Вот что меня больше всего волновало и волнует», — обратил внимание режиссер.

Он выразил надежду, что у российского общества выработался стойкий иммунитет «к лишению человека права на оправдание». Бекмамбетов напомнил о «серьезной прививке», которую страна перенесла в 1937 году. В те годы люди лишались всего из-за доносов и ложных обвинений.

«Мы не доверяем нападкам, и когда много людей атакуют одного — мы на стороне того, кого атакуют, такая у нас привычка», — подытожил продюсер.