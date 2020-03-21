Бекмамбетов переснял отрывок из «Иван Васильевич меняет профессию»

Режиссер Тимур Бекмамбетов переснял эпизод из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» ко дню рождения сестры Игоря Крутого. В главных ролях сыграли Филипп Киркоров и Николай Басков.

Ролик выложил в Instagram сам композитор.

«Представляю нового героя из Юбилейного фильма для Аллочки Крутой. Знакомьтесь — «Царь всей российской эстрады» Филипп Киркоров. В остальных, не менее значимых ролях, — «Золотой голос России» Николай Басков, «Прекрасная царица» Алла Крутая и «Великий режиссер-изобретатель» Тимур Бекмамбетов», - подписал он.

Режиссер Бекмамбетов исполняет роль Шурика. С помощью машины времени он отправляет Киркорова и Баскова в прошлое, во времена правления Ивана Грозного. Артисты устраивают пир и знакомятся с царицей, которую играет Алла Крутая. Затем они исполняют песню «Разговор со счастьем». В ролике использовали также оригинальные части из кинофильма.

Ранее стало известно, Тимур Бекмамбетов собирается создать первый в мире вертикальный блокбастер. Рабочее название для фильма — «Девятаев», на английском его назвали «V2. Escape From Hell» («Побег из ада»).