Бекмамбетов недоволен вопросами Дудя

«Знаете, уныние. К сожалению, разговор с Юрой вышел корявый, я ничего интересного для себя в нем не обнаружил. Вопросы, которые мы обсуждали, мне уже пять лет задают на каждой конференции, например, „Почему много рекламы в кино?“», — посетовал режиссер.

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Он отметил, что к Дудю, впрочем, относится с уважением и подчеркнул, что «будет еще возможность поговорить о чем-то более интересном, чем количество продакт-плейсмента в фильмах».