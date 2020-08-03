Бекхэм решил снять фильм о себе вместе с Netflix

Картина расскажет зрителям о периоде жизни Бекхэма после его звездной карьеры спортсмена. 45-летний футболист поделится историей о том, как создавал команду в Майами. Помимо прочего, фильм приоткроет завесу тайны его личной жизни.

В ленте будут использованы редкие видеозаписи из профессиональной жизни Бекхэма, а также семейные съемки. По мнению самого спортсмена, его жизнь интересует многих людей, поэтому проект станет успешным, информирует радио «Комсомольская правда».

В настоящий момент в семье Бекхэм происходят радостные события. Сын Дэвида и его супруги Виктории Бруклин женится на модели и наследнице миллиардеров Николе Пелтц. Все затраты возьмет на себя семья невесты. Планируется потратить на церемонию порядка четырех миллионов фунтов стерлингов (более 350 миллионов рублей).

На свадьбу пригласили принца Гарри и Меган Маркл. Кроме этого, на мероприятии будет присутствовать сэр Элтон Джон, который является крестным отцом Бруклина.