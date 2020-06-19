    19 июня 2020, 14:02

    Бекхэм променял футбол на пасеку

    Анастасия Кременчугская

    Дэвид Бекхэм, английский спортсмен, признанный в 2011 году самым высокооплачиваемым футболистом мира, во время режима самоизоляции занялся пчеловодством. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Легендарный футболист увлекся пчеловодством и даже решил сам изготавливать ульи. Видео своей работы он опубликовал в Instagram.

    «Новый проект… это просто космос», — подписал ролик Бэкхем.

    В конце видео спортсмен отметил, что «все будут очень счастливы», когда у них появится их «собственный мед».