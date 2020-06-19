Бекхэм променял футбол на пасеку

Легендарный футболист увлекся пчеловодством и даже решил сам изготавливать ульи. Видео своей работы он опубликовал в Instagram.

«Новый проект… это просто космос», — подписал ролик Бэкхем.

В конце видео спортсмен отметил, что «все будут очень счастливы», когда у них появится их «собственный мед».