19 июня 2020, 14:02
Бекхэм променял футбол на пасеку
Дэвид Бекхэм, английский спортсмен, признанный в 2011 году самым высокооплачиваемым футболистом мира, во время режима самоизоляции занялся пчеловодством. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Легендарный футболист увлекся пчеловодством и даже решил сам изготавливать ульи. Видео своей работы он опубликовал в Instagram.
«Новый проект… это просто космос», — подписал ролик Бэкхем.
В конце видео спортсмен отметил, что «все будут очень счастливы», когда у них появится их «собственный мед».