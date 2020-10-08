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    08 октября 2020, 14:26

    Бекхэм попросил супругу не пользоваться телефоном в отпуске

    Дарья Морозова

    Футболист Дэвид Бекхэм попросил свою супругу Викторию проводить меньше времени за работой в отпуске. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на Heat.

    По данным издания, Бекхэм был недоволен, что Виктория в отпуске не расстается с телефоном. Они отправились на отдых вдвоем, без детей, но побыть вместе супругам так и не удавалось из-за того, что Виктория вечно занята. В результате футболист настойчиво попросил жену отказаться от мобильного телефона хотя бы по вечерам. Виктория согласилась с его требованием.

    Ранее старший сын Бекхэмов Бруклин объявил о том, что сделал предложение актрисе Николе Пельтц. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

    «Две недели назад я попросил свою половинку выйти за меня замуж, и она сказала: „Да“. Я самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и когда-то лучшим папой», — написал 21-летний жених. С 25-летней актрисой и дочерью американского миллиардера Нельсона Пельтца молодой человек познакомился менее года назад.

    Виктория Бекхэм уже поздравила сына и его невесту. Она пожелала им любви и счастья на всю жизнь.