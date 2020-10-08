Бекхэм попросил супругу не пользоваться телефоном в отпуске

По данным издания, Бекхэм был недоволен, что Виктория в отпуске не расстается с телефоном. Они отправились на отдых вдвоем, без детей, но побыть вместе супругам так и не удавалось из-за того, что Виктория вечно занята. В результате футболист настойчиво попросил жену отказаться от мобильного телефона хотя бы по вечерам. Виктория согласилась с его требованием.

Ранее старший сын Бекхэмов Бруклин объявил о том, что сделал предложение актрисе Николе Пельтц. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Две недели назад я попросил свою половинку выйти за меня замуж, и она сказала: „Да“. Я самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и когда-то лучшим папой», — написал 21-летний жених. С 25-летней актрисой и дочерью американского миллиардера Нельсона Пельтца молодой человек познакомился менее года назад.

Виктория Бекхэм уже поздравила сына и его невесту. Она пожелала им любви и счастья на всю жизнь.