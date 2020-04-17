17 апреля 2020, 14:29
Бейонсе поддержала медиков песней из мультфильма Disney
Американская певица Бейонсе появилась в программе Disney Family Singalong на телеканале ABC. Звезда исполнила для медиков песню из диснеевского мультфильма. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Daily Mail.
Бейонсе выступила на передаче с песней When You Wish Upon a Star из мультфильма «Пиноккио». Студия Disney выпустила его в 1940 году. По мнению исполнительницы, в настоящее время важно крепко держаться за свои семьи.
«Я хотела бы посвятить эту песню всем работникам здравоохранения, которые неустанно трудятся, чтобы сохранить наше здоровье и безопасность. Мы вам очень благодарны», — отметила Бейонсе.