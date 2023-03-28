Эксклюзив 28 марта 2023, 15:00 «Бегаю как лань». Белохвостикова опровергла сообщения о госпитализации Актриса Белохвостикова опровергла сообщения о госпитализации из-за болей в ногах РИА «Новости»

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Народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова в беседе с «360» опровергла данные СМИ о том, что ее якобы госпитализировали из-за болей в ногах. Артистка заметила, что таких жалоб у нее нет, а передвигается она легко и непринужденно.

«Кто пишет? Какой ужас. Нет, я бегаю как лань. У меня все нормально», — подчеркнула она.

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Белохвостикова добавила, что сегодня у нее в семье праздник — день рождения одного из близких родственников.

«Отмечаем, пьем шампанское», — поделилась артистка.

Дочь Белохвостиковой Наталья Наумова в комментарии «360» также подтвердила, что с ее матерью все в порядке и она ничего знает о госпитализации, про которую пишут в СМИ.

Информацию о том, что 71-летняя артистка якобы попала в больницу из-за постоянных болей в ногах, ранее распространил РЕН ТВ. По данным источника телеканала, врачи рекомендовали ей госпитализацию.