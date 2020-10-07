Бедрос Киркоров вместе с диаспорой из Реутова собрал для Армении 2,6 млн рублей

Отец Филиппа Киркорова вместе с диаспорой собрал крупную сумму для жителей Армении. Об этом Бедрос Киркоров рассказал «360».

«Мы хотели отправить трейлер, купили продукты, но Грузия не пускает. Поэтому деньги послали — 2,6 миллиона рублей. Собрала диаспора из Реутова. <…> Не знаю, дошли ли деньги, надо проверить», — рассказал Киркоров.

Деньги давали обычные люди, отмечает Киркоров-старший, среди них были и россияне. Также диаспора собирается собрать подписи.

«Петицию собираемся делать, но пока это официально надо», — сообщил он.

По словам Киркорова, армянскую диаспору возглавляет отец его знакомого из Реутова.

В ходе беседы Бедрос Киркоров также рассказал, что сейчас у него со здоровьем все нормально. Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации отца популярного певца. Оказалось, он просто сдавал тест на коронавирус, который у него не подтвердился.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны пойти на взаимные уступкам по Нагорному Карабаху.