Бедрос Киркоров опроверг информацию о своем участии в сборе денег для Нагорного Карабаха

Бедрос Киркоров опроверг информацию о том, что он собирал деньги и отправлял их в Нагорный Карабах. Этим занимались жители Реутова. Такую информацию «360» подтвердил сам Бедрос Киркоров.

Фуру с продуктами вещами первой необходимости собирали все жители Реутова. Бедрос Киркоров рассказал, что поддерживал неравнодушных горожан эмоционально. Он подчеркнул, что выступает за мир в Нагорном Карабахе и ни в коем случае не поддерживает войну.

Ранее стало известно о продолжении артиллерийского огня в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Степанакерте снова включили сирену воздушной тревоги.

Новый очаг конфликта в Карабахе разгорелся 27 сентября. Тогда начались столкновения между армянскими и азербайджанскими военными. Обе стороны перекладывают ответственность за начало военных действий друг на друга. Мировая общественность призывает страны прекратить огонь. Гибнут мирные жители. Многие их них уже остались без жилья.