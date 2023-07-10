Знаменитости 10 июля 2023, 05:12 Бедрос Киркоров назвал причину развода с женой после 26 лет брака НТВ: Бедрос Киркоров решил развестись с женой после 26 лет брака из-за брачного контракта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бедрос Киркоров рассказал об истинных причинах развода со своей женой Людмилой Смирновой, с которой они прожили 26 лет. В программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ он признался, что в их расставании большую роль сыграл брачный контракт.

По словам Бедроса Киркорова, на самом деле с женой он расстался около 12 лет назад, но до сих пор супруги так и не оформили развод. Он сказал, что после рождения внуков, у него «осталась одна любовь» к ним. Также мужчина признался, что в их расставании сыграл большую роль брачный контракт.

Реклама

«У нее племянница судья в Новгороде. Видимо, она посоветовала делать брачный контракт. Когда я прочел этот контракт, я удивился — там написано, что все имущество на ее имя. Я там купил дом, Филипп (Киркоров — российский певец, сын Бедроса Киркорова — прим. ред.) посылал на это деньги, а она выписала все на свое имя. Я увидел это и ничего ей не сказал, я сказал: Бог пусть распределит»», — поделился мужчина.

По его словам, Филипп Киркоров в эту ситуацию не вмешивался. Он только посоветовал отцу оставить все супруге.