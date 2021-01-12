БДСМ-переписки Арми Хаммера назвали не выдумкой

Подлинность БДСМ-переписок с актером Арми Хаммером подтвердила писательница и бывшая супруга актера Джоша Лукаса Джессика Чинчин Энрикес. Ранее в Сеть слили скрины, в которых он признается, что желает выпить кровь своей собеседницы, съесть ее, а потом подержать в руках ее бьющееся сердце.

Об этом Джессика Чинчин Энрикес рассказала в своем Twitter-аккаунте.

«Если вы задаетесь вопросом, являются ли подлинными переписки с Арми Хаммером (а они являются таковыми), то вам стоит поинтересоваться, почему мы живем в мире, в котором люди сомневаются в словах жертвы, а не в словах абьюзера», — написала она.

В сентябре 2020 года 34-летнюю писательницу заметила на свидании с актером фильма «Социальная сеть», однако вскоре они перестали общаться. Женщина подчеркнула, что артист действительно увлекался БДСМ и отправлял женщинам сообщения — в них он признавался, что хотел выпить их кровь.

Скрины переписок с таким содержанием появились ранее в социальных сетях. В них Хаммер признавался, что хочет ее съесть, выпить кровь, а затем подержать ее бьющееся сердце в своих руках. Многие поклонники были уверены, что скриншоты — подделка, и не верили, что актер увлекается БДСМ.