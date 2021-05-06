Батрутдинов вспомнил первое прослушивание на шоу «Маска»

Финалист шоу «Маска» Тимур Батрутдинов вспомнил свое первое прослушивание. Тогда он не сомневался, что участие в вокальном поединке ему не светит. Видео артист опубликовал в Instagram.

«Заяц. Начало. Мое первое прослушивание. Помню, я пришел на него с готовой фразой: „Я вам не подхожу, послушайте сами“. На что мне ответили, что талант не скроешь, даже если очень пытаешься», — рассказал Батрутдинов.

Тогда артист подумал, что его троллят, но оказалось, что он и вправду понравился жюри. По мнению комика, если человеку долго говорить, что он бездарность, ему просто не дадут раскрыться.

На проекте «Маска» Батрутдинов показал себя как обладатель красивого тембра, отметило «ФедералПресс». Также он продемонстрировал хорошее владение английским, румынским и корейским языками, что принесло комику народную любовь.

«Ну правда же талант!», «Тимур, ты самый лучший», «Лучший заяц», «Спасибо за яркое участие, болела за вас», — писали поклонники.

Во втором сезоне музыкального шоу «Маска» выиграл 25-летний азербайджанский певец Джони (Jony). Он скрывался в костюме Крокодила. Имя победителя назвали 2 мая.