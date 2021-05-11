Батиста и Крэйг снимутся вместе в продолжении фильма «Достать ножи»

Актер картины «Стражи Галактики» Дэйв Батиста снимется в сиквеле детективной комедии «Достать ножи». Права на продолжение фильма приобрел Netflix, написал Deadline.

Батиста будет работать в компании с Дэниелом Крэйгом, который исполняет главную роль детектива Бенуа Бланка. Отмечается, что артисты впервые воссоединятся на съемочной площадке после выхода триллера бондианы «007: Спектр», сообщило ИА Nation News.

Съемки ленты начнутся летом в Греции. Netflix еще не дал официальный комментарий по поводу актерского состава.