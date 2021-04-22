Баста заявил, что футбольным болельщикам нужно разрешить «хулиганить»

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, в народе известный как Баста, заявил, что ему не хватает «старого футбола». Как он считает, именно благодаря фанатам существует этот вид спорта, сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Вакуленко заметил, что движение болельщиков постоянно притесняют. Он уверен, что фанатам нужно разрешить «хулиганить». «Я считаю, что пиротехника должна быть на секторе, что должен быть футбольный хулиганизм, околофутбол. В нем ничего плохого нет, потому что это неотъемлемая часть и элемент футбола», — подчеркнул музыкант. По словам Басты, активные участники превращают матч в праздник.