Баста сравнил с порнографией бой Хасбика и Абдурозика

Российские рэпер и боксерский промоутер Баста сравнил нашумевший грядущий бой дагестанского блогера Хасбика и таджикского певца Абдурозика с порнографией. Он отметил, что не стал бы смотреть такое.

Об этом он рассказал изданию «Спорт-Экспресс» после турнира Gazfight.

«Я не знаю… Я бы на такое не пошел. Такое не смог бы смотреть. Тут зрительские симпатии… Порнографию еще больше смотрят. Понимаете, да? Здесь вопрос же не в просмотрах, а в качестве контента. Кого что радует, и порнография имеет место быть», — рассказал музыкант.

Бой 18-летнего дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова и 17-летнего таджикского певца Абдурозика должен появиться в Сети. Судя по датам, он уже прошел, однако пока никакого видео не появилось. Поединок необычен тем, что вес бойцов на двоих составляет всего 35 килограммов. Несмотря на то, что им исполнилось по 17 и 18 лет, ростом юноши ниже метра. Кроме того, внимание к поединку привлекает тот факт, что оба — непрофессиональные бойцы.

Встречу анонсировали еще в январе, и некоторые с нетерпение ждали поединка. Однако многим затея не понравилась — идею организовать бой назвали неэтичной. Депутат Госдумы Виталий Милонов и вовсе потребовал запретить бой и наказать его организаторов, потому что ставить во главу угла особенности физического развития этих двоих «просто бессовестно».