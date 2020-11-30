Баста рассказал о миллионной выручке с одного выступления на корпоративе

Ведущая Ксения Собчак отметила, что обнаружила информацию о стоимости выступления артиста в 60 тысяч евро. Баста поправил ее, уточнив, что за его выход нужно заплатить 70 тысяч евро. Сумма равна приблизительно 6 382 000 рублей, пишет сайт «Дни.ру».

Журналистка поинтересовалась о возможности получить скидку. Вакуленко ответил, что договариваться по этому вопросу нужно не с ним. Также исполнитель прокомментировал данные Forbes, согласно которым доход компании Gazgolder равен более чем шести миллионам долларов. По признанию музыканта, эта цифра завышена. Он пояснил, что в реальности цифра составляет 4-4,5 миллиона долларов.

Баста подчеркнул, что деньги лейбла в нем и остаются. Знаменитость заметила, что живет в основном на собственные гонорары. В период пандемии коронавируса рэпер снизил стоимость за свои выступления до четырех миллионов рублей.