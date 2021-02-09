Баста: я плачу зарплату сотрудникам из личных денег

Рэпер Баста рассказал, что за период пандемии не уволил ни одного своего сотрудника. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Исполнитель уточнил, что у него работают 450 человек. Всем им он выплачивал зарплату из личных накоплений.

«А кто бы за меня это сделал? Да, это космические суммы. Пришлось начинать все сначала. Но еще раз повторю: я не жалуюсь, это жизнь. Сейчас начнем работать и нормально зарабатывать», — поделился Баста.

Рэпер уточнил, что кризис его не пугает, потому что он уверен, что деньги всегда можно заработать. Также он рассказал, что перенес коронавирусную инфекцию. Кроме того, рэперу уже сделали укол одного компонента вакцины.

«Второй, сказали, не нужен из-за достаточного количества антител», — пояснил Баста.

Исполнитель отметил, что не будет пропагандировать вакцинацию или критиковать ее. Он заявил, что это был его личный выбор, и каждый должен решать сам — прививаться или нет.

«Это только мой выбор, потому что я не хочу болеть и заражать окружающих. Остальные пусть думают сами», — пояснил рэпер.