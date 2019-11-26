Басков публично поддержал Ротару

«Она поет не для политиков и сенаторов, а для людей». Поклонская вступилась за Ротару Подробнее

Слова поддержки Басков опубликовал на личной странице в Instagram.

Певец обратил внимание на то, что существует музыка вне политики. Он напомнил, что в настоящее время артисты с Украины проводят выступления в России. По его словам, украинским исполнителям также вручают российские национальные премии.

«И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво! Она поистине великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на ее хитах выросло несколько поколений», — заявил Басков.

Певец отметил, что ему неприятно читать «пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес» Ротару.

«Я лично горжусь, что пел с ней на одной сцене, что живу с такой Легендой в одно время и очень надеюсь, что она, несмотря ни на что, приедет на Песню Года и не только!!!» — заключил Басков.

По информации сайта «Дни.ру», представители шоу-бизнеса согласились с исполнителем. «Коля — молодец. София Михайловна Ротару — великая певица, и никакая грязь к ней не пристанет!» — написал композитор Игорь Крутой. «Совершенно согласен с тобой!» — отметил юморист Максим Галкин. «Браво! Солидарен!» — поддержал Баскова певец Сергей Лазарев.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила, что безапелляционные высказывания о том, то Софии Ротару здесь не рады, не соответствуют действительности. Депутат призвала не смешивать творчество и политику и заявила о готовности обсудить с певицей все вопросы.