Басков отверг предложение Киркорова поехать на Евровидение. Он объяснил это решение

Российский исполнитель Николай Басков раскрыл причину отказа от поездки на музыкальный конкурс Евровидение с певцом Филиппом Киркоровым. Он сказал, что Киркоров знает всю кухню Евровидения изнутри.

«Филипп съел все, что только можно, на Евровидении», — отметил артист в эфире НТВ.

По словам Баскова, для Киркорова каждый год кого-то везти на международный песенный конкурс — это уже развлечение. При этом Киркоров неоднократно предлагал Баскову составить ему компанию, но певец каждый раз отказывался. Он добавил, что лучше поваляется на пляже, чем будет ходить в этой толпе.

Киркоров сообщил, что будет работать с молдавской певицей в январе 2021 года. Тогда он анонсировал выход песни Sugar. Певец подчеркивал, что вместе со своей командой подготовит «сладкую премьеру», которая удивит на конкурсе. 5 марта вышел клип на песню.

Конкурс песни Евровидение был отменен в 2020 году из-за пандемии. Музыкальное мероприятие пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 40 страны. Евровидение в этом году осталось без исполнителя из Армении. Страна решила не участвовать в конкурсе. Официальное заявление появилось на странице Общественного телевидения Армении в Facebook.