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    07 марта 2021, 14:05

    Басков отверг предложение Киркорова поехать на Евровидение. Он объяснил это решение

    Гора Орлов

    Российский исполнитель Николай Басков раскрыл причину отказа от поездки на музыкальный конкурс Евровидение с певцом Филиппом Киркоровым. Он сказал, что Киркоров знает всю кухню Евровидения изнутри.

    Басков отверг предложение Киркорова поехать на Евровидение. Он объяснил это решение

    «Филипп съел все, что только можно, на Евровидении», — отметил артист в эфире НТВ.

    По словам Баскова, для Киркорова каждый год кого-то везти на международный песенный конкурс — это уже развлечение. При этом Киркоров неоднократно предлагал Баскову составить ему компанию, но певец каждый раз отказывался. Он добавил, что лучше поваляется на пляже, чем будет ходить в этой толпе.

    Киркоров сообщил, что будет работать с молдавской певицей в январе 2021 года. Тогда он анонсировал выход песни Sugar. Певец подчеркивал, что вместе со своей командой подготовит «сладкую премьеру», которая удивит на конкурсе. 5 марта вышел клип на песню.

    Конкурс песни Евровидение был отменен в 2020 году из-за пандемии. Музыкальное мероприятие пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 40 страны. Евровидение в этом году осталось без исполнителя из Армении. Страна решила не участвовать в конкурсе. Официальное заявление появилось на странице Общественного телевидения Армении в Facebook.