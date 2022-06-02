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    02 июня 2022, 19:05

    Басков назвал «прекрасным пиаром» избиение Успенской трехмесячной собаки

    Дарья Морозова

    Певец Николай Басков прокомментировал ситуацию с его коллегой Любовью Успенской, которая избила трехмесячную собаку своих соседей. Об этом сообщил Пятый канал.

    По данным РИА ФАН, он считает, что певица таким образом хотела попиариться и сделала это осознанно.

    «Как говорил Черчилль, любой пиар прекрасен, кроме некролога», — заявил Басков.

    Также он отметил, что считает правильным решением любых конфликтов мирным путем.