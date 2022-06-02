Басков назвал «прекрасным пиаром» избиение Успенской трехмесячной собаки

Певец Николай Басков прокомментировал ситуацию с его коллегой Любовью Успенской, которая избила трехмесячную собаку своих соседей. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным РИА ФАН, он считает, что певица таким образом хотела попиариться и сделала это осознанно.

«Как говорил Черчилль, любой пиар прекрасен, кроме некролога», — заявил Басков.

Также он отметил, что считает правильным решением любых конфликтов мирным путем.