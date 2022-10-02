Басков назвал Моисеева одной из значимых фигур в истории российского шоу-бизнеса | 360°

Знаменитости 02 октября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

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Viber Басков назвал Моисеева одной из значимых фигур в истории российского шоу-бизнеса Певец Николай Басков приехал проводить в последний путь Бориса Моисеева РИА «Новости»

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Борис Моисеев был неординарным и очень талантливым артистом, отметил Николай Басков перед церемонией прощания с певцом. Он подчеркнул, что для него Моисеев останется одной из важных фигур в российском шоу-бизнесе.

«Мы провожаем не только артиста, мы провожаем коллегу. Честно могу сказать, что раньше не ходил никогда на прощание, пока не потерял отца. Я понял, насколько важно в такие тяжелые моменты быть с людьми, с которыми ты пересекался, выступал на сцене, общался, независимо от того, насколько ты дружил с человеком», — сказал певец.

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Басков добавил, что они не дружили с Моисеевым, пересекались на разных мероприятиях, концертах, праздниках.

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«Он был неординарный, талантливый человек со своими моментами счастья, грусти и одиночества. Путь артиста непростой. Он часто говорил: „Меня любит только публика“. Нет, Боря, тебя любят твои поклонники, и твои друзья, и твои коллеги», — заключил он.

Моисеев умер в возрасте 68 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 2 октября.

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