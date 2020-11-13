13 ноября 2020, 12:28
Басист RHCP купил за 7,5 млн долларов дом в США
Басист американской группы Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари приобрел за семь с половиной миллионов долларов дом в одном из самых престижных мест США — Колонии Малибу. Об этом сообщила «Экспресс газета».
Отмечается, что год назад музыкант связал себя узами брака с дизайнером Мелоди Эхсани. Супругам удалось подыскать подходящий дом и теперь они будут жить по соседству с коллегами Бэлзари по группе — ударником Чедом Смитом и вокалистом Энтони Кидисом.
«Это настоящий экстаз, когда твоя мечта сбылась!» — призналась жена гитариста.