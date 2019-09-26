  • Басилашвили вспомнил самый необычный подарок на день рождения

    26 сентября 2019, 11:32

    Алена Макаренко

    Актер Олег Басилашвили празднует свое 85-летие. Он вспомнил о самом необычном в его жизни подарке в разговоре с «Петербургским дневником».
    Басилашвили вспомнил самый необычный подарок на день рождения

    Когда артисту исполнилось три или четыре года, Басилашвили подарили на день рождения ящик с гвоздями и молоток.

    «Это такая игрушка была для меня — я гвозди те забивал, это я помню. Я же ведь родился в середине прошлого века», — вспомнил он.

    Отмечать 85-летие он собирается в кругу семьи.

    Актера поздравили его коллеги по сцене и съемочной площадке. Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что работать с Басилашвили — сплошное удовольствие.

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    «Это замечательный артист, очень глубокий человек с прекрасным чувством юмора, которое спасает его во многих жизненных ситуациях. С ним очень здорово и в работе, и в жизни. Я ему обязательно позвоню и поздравлю его лично», — отметил он.

    С днем рождения именинника поздравила и народная артистка России Лия Ахеджакова. Благодаря актеру она впервые услышала музыку Булата Окуджавы, пластинку он принес на съемки.

    «Мы стояли вокруг — все артисты, Эльдар Александрович Рязанов — и слушали, совершенно завороженные. Мы были люди одной группы крови», — рассказала она.

    Басилашвили родился 26 сентября 1934 года. Он исполнил десятки ролей в театре и кино. Известность ему принесли роли в кинофильмах Эльдара Рязанова «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово», также он сыграл Воланда в «Мастере и Маргарите».