Басилашвили вспомнил самый необычный подарок на день рождения

Когда артисту исполнилось три или четыре года, Басилашвили подарили на день рождения ящик с гвоздями и молоток.

«Это такая игрушка была для меня — я гвозди те забивал, это я помню. Я же ведь родился в середине прошлого века», — вспомнил он.

Отмечать 85-летие он собирается в кругу семьи.

Актера поздравили его коллеги по сцене и съемочной площадке. Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что работать с Басилашвили — сплошное удовольствие.

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«Это замечательный артист, очень глубокий человек с прекрасным чувством юмора, которое спасает его во многих жизненных ситуациях. С ним очень здорово и в работе, и в жизни. Я ему обязательно позвоню и поздравлю его лично», — отметил он.

С днем рождения именинника поздравила и народная артистка России Лия Ахеджакова. Благодаря актеру она впервые услышала музыку Булата Окуджавы, пластинку он принес на съемки.

«Мы стояли вокруг — все артисты, Эльдар Александрович Рязанов — и слушали, совершенно завороженные. Мы были люди одной группы крови», — рассказала она.

Басилашвили родился 26 сентября 1934 года. Он исполнил десятки ролей в театре и кино. Известность ему принесли роли в кинофильмах Эльдара Рязанова «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово», также он сыграл Воланда в «Мастере и Маргарите».