Народного артиста СССР Олега Басилашвили наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» по указу президента. Об этом сообщила НСН.

Басилашвили наградил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Указ о награждении артиста подписали еще в октябре 2019 года.

Олег Басилашвили ранее уже был награжден другим почетным званием. Он является почетным гражданином Санкт-Петербурга.

Артист является членом труппы Большого драматического театра имени Товстоногова. Он сыграл в множестве фильмов, некоторые из которых стали культовыми.