04 марта 2021, 16:05
Басилашвили наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Народного артиста СССР Олега Басилашвили наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» по указу президента. Об этом сообщила НСН.
Басилашвили наградил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Указ о награждении артиста подписали еще в октябре 2019 года.
Олег Басилашвили ранее уже был награжден другим почетным званием. Он является почетным гражданином Санкт-Петербурга.
Артист является членом труппы Большого драматического театра имени Товстоногова. Он сыграл в множестве фильмов, некоторые из которых стали культовыми.