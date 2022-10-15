Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации | 360°

Знаменитости 15 октября 2022, 21:40 Поделиться Telegram

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Viber Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации Народный артист Башмет выступил в парке «Патриот» в поддержку мобилизованных граждан РИА «Новости»

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Народный артист СССР Юрий Башмет выступил в субботу в подмосковном парке «Патриот» в рамках акции «Мы вместе с нашей Армией!». Мероприятие было проведено в поддержку призывников и добровольцев в рамках частичной мобилизации.

Музыкант отметил, что сейчас вся страна переживает непростое время. Он подчеркнул, что именно в такие моменты каждый россиянин должен проявить свой максимум профессиональных и человеческих качеств.

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«Именно поэтому я решил, что для меня невероятно важно сейчас провести концерт для мобилизованных ребят. Наша культура, наше искусство, наша музыка делает нас едиными, как ничто другое. И лично для меня, это мой долг, моя возможность поддержать их», — сказал Башмет.

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В рамках акции также выступили участник Великой Отечественной войны, член общественной организации ветеранов ГВПУ ВС РФ «Соратники» генерал-полковник Борис Уткин и первый зампредседателя Комитета по культуре Госдумы РФ, заслуженный артист России Денис Майданов. Всего по всей стране 15 и 16 октября пройдут выступления более 25 агитационно-пропагандистских бригад.

С начала частичной мобилизации в воинских частях страны состоялось свыше 200 мероприятии по поддержке призывников. В акции приняли участие 56 учреждений культуры, известные артисты, актеры театра, кино и телевидения, общественные и политические деятели, представители органов власти и волонтеры.

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