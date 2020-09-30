Баширов прокомментировал ДТП с Ефремовым

Он рассказал, что старается не судить Ефремова. Также актер признает, что его коллега частенько вел себя неосторожно, и такого конца можно было ожидать.

«Порой человек сам себе враг», — заключил Баширов.

Ранее Ефремов, приговоренный к восьми годам тюремного заключения за смертельное ДТП, написал письмо, в котором высказался о своем приговоре и адвокате Эльмане Пашаеве.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба», — отметил Ефремов, добавив, что события после 13:00 в день аварии стерлись из его памяти.

Отвечая на вопрос о своем бывшем адвокате, Ефремов высказал мнение, что тот либо не понял, что дело резонансное, либо, наоборот, «очень понял это».

«Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно», — отметил он.

Также новый адвокат Ефремова попросил условный срок для своего подопечного потому, что тот признал свою вину и готов идти на примирение с другой стороной.

По его словам, смягчающими обстоятельствами являются признание Ефремовым своей вины и компенсация «для достижения примирения сторон». Он также добавил, что апелляция будет рассмотрена не раньше, чем через месяц.