Башарова предложили наказать за избиения бывших жен

Знакомый Башарова Александр предположил, что недавняя ссора актера с его бывшей супругой Елизаветой Шевырковой могла стать пиар-ходом.

«Сейчас у всех артистов голодное время: съемок, корпоративов нет. Марат не привык сидеть без заработка, вот и согласился на интервью в ток-шоу. В начале карантина он пришел на программу к Андрею Малахову, потом на передачу „Судьба человека“ к Борису Корчевникову. Обе программы прошли не слишком замеченными. Редакторы НТВ его попросили: давай что-то сделаем для привлечения внимания к эфиру. Можно было умолчать о ссоре с бывшей женой. Но это видео вызвало колоссальный всплеск внимания и к Башарову, и к программе. Так что все это пиар, не более. Башаров никогда не напивался при ребенке. Он отличный отец и жену бывшую хорошо обеспечивает», — отметил собеседник.

Бывшая жена артиста отказалась комментировать случившееся.

Башаров отметил, что ухаживает за Шевырковой и не понимает ее отношения.

«Я ее кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры, которые ей подарил. Мы сделали из трех квартир одну большую, я оплатил в ней ремонт. Она, получив дарственную на эту большую квартиру, сразу поменяла замки в дверях. Оплачиваю два подземных гаража, которые подарил вместе с квартирами. Даю ей 140 тысяч рублей в месяц алиментов на ребенка. Оплачиваю домработницу, даже ее машину мою и обслуживаю — она же девушка. Привожу ей дорогие подарки с гастролей… И за что ко мне такое отношение?» — поинтересовался актер.

Однако писательница Мария Арбатова убеждена, что его необходимо наказать.

«Башаров в программе „Секрет на миллион“ у Леры Кудрявцевой с отвратительным цинизмом рассказал, как бил своих жен. Раскаяния не было, я увидела очередную попытку показать, как он справедлив, искренен, когда он говорит, мол, „я раз врезал, много не бил“. Это было омерзительное зрелище, которое, по сути, является пропагандой бытового насилия», — пояснила Арбатова.

По ее словам, ни один случай с избиением женщин Башарова не дошел до суда.

«Я за то, чтобы с Башаровым поступили так же, как с телеведущей Региной Тодоренко, которая в результате высказывания — оправдания насилия над женщинами — лишилась статуса „Женщина года“ и почти всех рекламных контрактов. Многие знают, что он тяжелый алкоголик. Но зависимость — это не преступление, а диагноз. А мы говорим о конкретном преступлении — насилии над женщинами. Считаю, что Башаров должен быть наказан», — добавила писательница.