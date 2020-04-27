Башарова предложили лишить звания заслуженного артиста Татарстана

Актер сам признался в том, что совершал насильственные действия в отношении своих женщин на передаче «Секрет на миллион». Актер рассказал, что избил свою супругу Елизавету Круцко.

Антон Данилов, автор петиции, заявил, что также известен случай, когда Башаров избил свою вторую жену Екатерину Архарову в 2014 году до состояния комы.

Действия актера попадают под две уголовные статьи. Однако никаких наказаний он за это не понес.