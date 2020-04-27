27 апреля 2020, 08:38
Башарова предложили лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Пользователи сети собирают подписи под петицией, призывающей лишить звания заслуженного артиста Татарстана Марата Башарова. Причиной послужило то, что он избивал своих жен. Об этом сообщило РИА ФАН.
Актер сам признался в том, что совершал насильственные действия в отношении своих женщин на передаче «Секрет на миллион». Актер рассказал, что избил свою супругу Елизавету Круцко.
Антон Данилов, автор петиции, заявил, что также известен случай, когда Башаров избил свою вторую жену Екатерину Архарову в 2014 году до состояния комы.
Действия актера попадают под две уголовные статьи. Однако никаких наказаний он за это не понес.