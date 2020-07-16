Башаров раскритиковал Собчак за историю с монастырем

«Ксения Анатольевна Собчак!!! Приезжайте к нам на тренировку!!! Все — Великие, Талантливые, Спортивные! Верующие (которых не выгоняют из святынь), которые приходят к богу не с камерами!!! С нами играют и девушки!!! Которые в православных святынях покрывают голову целиком, а не для картинки», — написал актер и пожелал Собчак «больше не ломать нос по пьяни и беречь челюсть».

Cъемка документального фильма Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре закончилась скандалом и заявлением в полицию. С территории обители группу вывели сторонники опального священника. По словам Собчак, они избили оператора и украли камеру.

Ранее писательница Мария Арбатова предложила наказать Марата Башарова за избиения бывших жен. По ее словам, ни один случай с избиением женщин Башарова не дошел до суда.