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    16 июля 2020, 18:20

    Башаров раскритиковал Собчак за историю с монастырем

    Дарья Морозова

    Актер Марат Башаров выразил свое негодование по поводу поведения Ксении Собчак, которая приехала Среднеуральский женский монастырь со съемочной командой. Об этом сообщил портал myrussia.life со ссылкой на Instagram актера.

    «Ксения Анатольевна Собчак!!! Приезжайте к нам на тренировку!!! Все — Великие, Талантливые, Спортивные! Верующие (которых не выгоняют из святынь), которые приходят к богу не с камерами!!! С нами играют и девушки!!! Которые в православных святынях покрывают голову целиком, а не для картинки», — написал актер и пожелал Собчак «больше не ломать нос по пьяни и беречь челюсть».

    Cъемка документального фильма Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре закончилась скандалом и заявлением в полицию. С территории обители группу вывели сторонники опального священника. По словам Собчак, они избили оператора и украли камеру.

    Ранее писательница Мария Арбатова предложила наказать Марата Башарова за избиения бывших жен. По ее словам, ни один случай с избиением женщин Башарова не дошел до суда.