23 апреля 2020, 18:04
Башаров поругался с экс-женой при ребенке и снял все на видео
Марат Башаров, актер, поссорился на улице со своей бывшей супругой Елизаветой Шевырковой при маленьком сыне и снял все на камеру. Позже артист выложил видеоролик в социальную сеть. Об этом сообщил «Пятый канал».
На видео Елизавета обвиняет экс-супруга в том, что он напился. Она также пытается забрать ребенка домой. Башаров в ответ заявляет, что бывшая возлюбленная его ударила. Далее в кадр попадают бутылки вина. Кому из бывших супругов они принадлежат, не понятно.
Причина, по которой Башаров поделился этим видео с подписчиками, неизвестна. Он сообщил, что расскажет обо всем на телевидении, написал сайт «Утро.ру».