Башаров поругался с экс-женой при ребенке и снял все на видео

На видео Елизавета обвиняет экс-супруга в том, что он напился. Она также пытается забрать ребенка домой. Башаров в ответ заявляет, что бывшая возлюбленная его ударила. Далее в кадр попадают бутылки вина. Кому из бывших супругов они принадлежат, не понятно.

Причина, по которой Башаров поделился этим видео с подписчиками, неизвестна. Он сообщил, что расскажет обо всем на телевидении, написал сайт «Утро.ру».