Бари Алибасова прооперировали. Видео

Продюсер Бари Алибасов перенес операцию на ноге. Его сын назвал работу врачей «филигранной», сообщил «Пятый канал».

Бари Алибасов — младший снял короткое видео, в котором показал своего отца после хирургического вмешательства.

Вот, получается, нога Бари Алибасова. Он даже ей уже шевелит. <…> Идеальная операция. Здесь был открытый перелом, вылезла кость наружу», — пояснил сын продюсера.

Он добавил, что сейчас все хорошо, а ногу удалось восстановить только благодаря профессионализму врачей.

«Филигранная работа. Твой хирург чуть ли не круче группы „На-На“», — заявил молодой человек.

Здоровье Бари Алибасова, писали СМИ, ухудшилось после новогодних праздников. Продюсер упал с лестницы. Актриса и бывшая жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что он бы не получил травму, будь она рядом. Адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник назвала подобное развитие ситуации предсказуемым.