Бари Алибасова положили в реанимацию

Сын Алибасова заявил, что у его отца проблемы с кровообращением, что сказывается на его передвижении.

«У папы небольшое осложнение с кровообращением, из-за этого он плохо ходит. Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за операционную память. Поэтому поехали его подлечить и заодно получить официальные диагнозы», — рассказал он.

По словам сына продюсера, это последствия покушений, которые он перенес.

Как сообщила «Газета.ru», Алибасову стало плохо после длительного употребления алкоголя. За последние три недели состояние продюсера сильно ухудшилось. Он плохо стоит на ногах и один раз упал с лестницы.

Это не первая госпитализация Алибасова за последнее время. В начале декабря он попал в больницу с отравлением. По предварительным данным, он переборщил с приемом «Виагры». По словам его продюсера, свои препараты Алибасов хранит в специальной таблетнице, где лекарства расфасованы по дням недели, но кто-то ее встряхнул и все таблетки перемешались.