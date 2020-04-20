Бари Алибасов выпустил свой антисептик для «употребления внутрь». Шутка затянулась и стала уже не смешной

У Алибасовых — новое детище. На волне борьбы с коронавирусом они выпустили… собственный антисептик. По крайней мере, так они утверждают. Отец и сын уверили, что такой санитайзер, несмотря на состав, можно употреблять внутрь (но редакция «360» все же не советует). По всей видимости, Алибасов не устает пытаться возвратить себе былую «кротовую» популярность.

Идея создать антисептик пришла после того, как они узнали о сильно завышенных ценах на дезинфицирующие средства. Да и денег у семьи, по словам Алибасова-младшего, из-за отмены мероприятий немного, надо чем-то зарабатывать. В видео, которое Алибасовы прислали «360», сын отчаянно «продает» свой товар, пока отец корчит неуместные гримасы, показывает неприличные жесты, а под конец и вовсе снимает штаны.

«Спекулянты ох***и. А мы всегда за народ. Это одна причина. А вторая — у нас деньги закончились. У меня слетело 16 лекций по 300 тысяч, у папы — минус двадцатка мультов за потерю концертов», — рассказал сын известного продюсера. По его словам, антисептик не шутка, все документы на производство и продажу продукции есть.

Также Алибасов-младший уверил всех в безопасности такого санитайзера. Его при желании можно даже употребить, как это сделал сам бизнесмен. Он уточнил, что такой антисептик в три раза жестче бьет по печени, но в десять раз лучше «торкает».

Бари Алибасов-младший рассказал, что отец тоже попробовал антисептик и остался жив. «Я ни в коем случае не призываю пить мой антисептик. Но если вы его все же выпьете, то вызывайте скорую. Скорее всего, вы выживете», — поделился с «360» Алибасов-младший.