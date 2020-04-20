Бари Алибасов выпустил свой антисептик для «употребления внутрь». Шутка затянулась и стала уже не смешной
Идея создать антисептик пришла после того, как они узнали о сильно завышенных ценах на дезинфицирующие средства. Да и денег у семьи, по словам Алибасова-младшего, из-за отмены мероприятий немного, надо чем-то зарабатывать. В видео, которое Алибасовы прислали «360», сын отчаянно «продает» свой товар, пока отец корчит неуместные гримасы, показывает неприличные жесты, а под конец и вовсе снимает штаны.
«Спекулянты ох***и. А мы всегда за народ. Это одна причина. А вторая — у нас деньги закончились. У меня слетело 16 лекций по 300 тысяч, у папы — минус двадцатка мультов за потерю концертов», — рассказал сын известного продюсера. По его словам, антисептик не шутка, все документы на производство и продажу продукции есть.
Также Алибасов-младший уверил всех в безопасности такого санитайзера. Его при желании можно даже употребить, как это сделал сам бизнесмен. Он уточнил, что такой антисептик в три раза жестче бьет по печени, но в десять раз лучше «торкает».
Бари Алибасов-младший рассказал, что отец тоже попробовал антисептик и остался жив. «Я ни в коем случае не призываю пить мой антисептик. Но если вы его все же выпьете, то вызывайте скорую. Скорее всего, вы выживете», — поделился с «360» Алибасов-младший.