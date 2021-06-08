Бари Алибасов снова попал в больницу

Продюсер Бари Алибасов, которому только вчера исполнилось 74 года, снова попал в больницу. На этот раз основателю групп «На-на» и «Интеграл» будут делать операцию на позвоночнике, сообщил Пятый канал.

О предстоящей операции рассказал сын Алибасова. Он опубликовал видео с отцом, находящимся в больничной палате, у себя в Instagram. На записи продюсер как раз подписывает согласие на хирургическое вмешательство.

По словам Алибасова-младшего, его отцу будут делать операцию на позвоночник — цементировать позвонки. Операция пройдет под местной анестезией, чтобы исключить влияние на мозг.

«Так что папа сможет еще и лицезреть, как его режут», — сообщил наследник Алибасова.

Сам продюсер, судя по всему, находится в бодром расположении духа, несмотря на предстоящее хирургическое вмешательство, добавил сайт «Утро.ру».

«Я летал… Летал и неудачно приземлился», — пошутил музыкант на камеру.

Ранее продюсер уже попадал в больницу несколько раз — после перелома ноги и после отравления.