Бари Алибасов попал в больницу

По предварительным данным, Алибасову стало плохо из-за передозировки «Виагры». Препарат может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе из-за расширения кровеносных сосудов. Горжанкин добавил, что упаковки из-под «Виагры» действительно были найдены в квартире продюсера.

«В настоящее время Алибасов находится в одной из московских клиник. Медики проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья», — добавил он.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым. Это также подтвердил Горжанкин.

Алибасов и Федосеева-Шукшина несколько раз серьезно ссорились. По словам адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник, ее клиентка приняла окончательное решение развестись после многочисленных интервью Алибасова, в которых он не раз заявлял, что больше не общается с супругой. Юрист подчеркнула, что Федосеева-Шукшина с уважением относится к своему мужу, однако терпеть его неверность больше не намерена.