Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Первое, что шоумен сделал, выписавшись из психиатрической клиники, — вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным подал иск в один из мировых участков Москвы о расторжении брачного союза.

В качестве причины развода Алибасов указал «неразрешимые противоречия».

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина переписала на мужа квартиру в Новой Москве. Алибасов внезапно переписал подаренную женой квартиру на своего помощника Сергея Моцаря. Данный инцидент крайне сильно переживала дочь актрисы Ольга, которая неоднократно настаивала на разводе пары, написал сайт «Утро.ру».

«Надо немедленно разводиться с Шукшиной! В ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще будто с ума сошла, поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что отношения, которые были между нами при знакомстве и потом, в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть», — поделился Алибасов.