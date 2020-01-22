Бари Алибасов опроверг слухи о свадьбе Волочковой и сына Сафронова
Слух возник после вечеринки в честь 44-летия балерины, на котором Сафронов якобы вышел на сцену и объявил, что его старший сын Дима делает Волочковой предложение.
По данным сайта «Комсомольская правда», сама артистка на празднике объявила о своей свадьбе. Но ее избранник не присутствовал на вечеринке и, по словам Волочковой, ждал ее дома.
«Пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину», — заявила балерина.
Бари Алибасов опроверг слухи о ее романтических отношениях с сыном Сафронова.
«Какой сын Никаса Сафронова сделал Насте предложение? Не тот ли, который застрял в унитазе на борту самолета? А, не Лука, а Дима?! Не знаю этого. Как ни странно, мы вчера праздновали день рождения Волочковой, и что-то она мне ничего не сказала про свою новую семью», — сказал продюсер.
Также он добавил, что на вечеринке вообще не шло речи о предложении, поступившем от сына Сафронова.