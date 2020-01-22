Бари Алибасов опроверг слухи о свадьбе Волочковой и сына Сафронова

Слух возник после вечеринки в честь 44-летия балерины, на котором Сафронов якобы вышел на сцену и объявил, что его старший сын Дима делает Волочковой предложение.

По данным сайта «Комсомольская правда», сама артистка на празднике объявила о своей свадьбе. Но ее избранник не присутствовал на вечеринке и, по словам Волочковой, ждал ее дома.

«Пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину», — заявила балерина.

Бари Алибасов опроверг слухи о ее романтических отношениях с сыном Сафронова.

«Какой сын Никаса Сафронова сделал Насте предложение? Не тот ли, который застрял в унитазе на борту самолета? А, не Лука, а Дима?! Не знаю этого. Как ни странно, мы вчера праздновали день рождения Волочковой, и что-то она мне ничего не сказала про свою новую семью», — сказал продюсер.

Также он добавил, что на вечеринке вообще не шло речи о предложении, поступившем от сына Сафронова.