Бари Алибасов-младший признался, что не стал препятствовать браку отца

Напомним, ранее стало известно, что Бари Алибасов объявил о желании развестись с Федосеевой-Шукшиной после выхода из психиатрической клиники. Мужчина сообщил, что отношения с супругой разладились из-за квартирных вопросов и разногласий с родственниками. Но накануне стало известно, что пара помирилась, а развод отменен.

«Основной вопрос заключался в следующем, папа утверждал, что он очень любит Лиду и хочет быть с ней во что бы то ни стало. И проблема в том, что, когда он в браке с Лидой, она имеет обязательную часть как недееспособный человек в его наследстве. И, если вдруг с отцом что-то случится раньше, чем с Лидой, то семейство Шукшиных получит часть нашей недвижимости», — пояснил Бари Алибасов-младший.

Он рассказал, что Лидия Федосеевна-Шушкина выгнала дочь Ольгу из квартиры после того, как она ходила по разным телепередачам и некорректно вела себя. По словам, Бари Алибасова-младшего, он оценил такой поступок и не стал препятствовать браку своего отца.

«Я оценил этот поступок и не стал препятствовать этом браку. Отец был очень благодарен за то, что мы нашли компромисс, при котором можно сохранять любовь и не подвергать опасности недвижимость», — пояснил сын музыканта.