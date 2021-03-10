Барецкий собрался приобрести платье Жанны Фриске за 100 тысяч рублей

Шоумен Стас Барецкий заявил, что хочет купить платье Жанны Фриске на аукционе за 100 тысяч рублей, чтобы сняться в нем в фильме «Брат 3». Об этом сообщило РИА ФАН.

Он рассказал, что в фильме будет сцена, где ему придется убегать от киллера в женском платье. Барецкий считает, что платье Фриске подойдет для этого.

«Если выбирать, надеть наряд после неизвестно кого или после Жанны Фриске, то, конечно, я предпочту одежду звезды», — заключил Барецкий.