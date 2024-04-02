Знаменитости 02 апреля 2024, 17:23 Барецкий разнес Пугачеву и Галкина за брошенный замок Барецкий заявил о риске обрушения замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь Gennadii Usoev/Russian Look/Look Press

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Шоумен Стас Барецкий обрушился с критикой на певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина* за оставленный замок. В беседе с NEWS.ru он заявил, что здание может рухнуть придавить полдеревни Грязь.

«Как можно бросить такое большое здание? Оно стоит, кстати, на мягкой почве, проседает, фундамент дает трещину, нужно постоянно просушивать помещения, чтобы все не лопнуло под тяжестью, чтобы замок не рухнул и не придавил половину деревни Грязь», — сказал он.

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По словам Барецкого, он купил замок звездной семьи и теперь там проживают примерно 30 его родственников. Шоумен добавил, что в доме остались вещи сбежавших из России артистов.

Ранее юморист Максим Галкин* разместил видео, в котором показал свой урожай фруктов. Он напомнил, что до этого выращивал овощи в Подмосковье и признался, что там все по-прежнему растет, есть кому это съесть.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.