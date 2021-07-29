Барецкий пошутил о намерении судиться со Шнуровым

Бывшая певица «Ленинграда» Алиса Вокс подала в суд на Сергея Шнурова. Она намерена взыскать с музыканта 19,5 миллиона рублей. Шоумен Стас Барецкий поддержал Вокс. Он также заявил о своем желании выдвинуть собственный иск к Шнурову, передали Nation News.

Барецкий отметил, что у Вокс вряд ли получится выиграть суд. По его мнению, певица обязана группе своим именем.

«<...> Ничего у нее не получится. Она должна ходить и Сергею Шнурову ставить свечку в церковь, за то, что, извините меня, о ней хоть кто-то услышал, понимаете? Я удивился, когда Сережа ее подобрал. Я понимаю Юлия Коган, человек с консерваторским образованием, но Вокс», — рассказал бывший участник группы.

По словам Барецкого, Вокс бессмысленно подавать в суд, так как слова и музыка написаны Шнуровым. Он подчеркнул, что написал для группы три или четыре песни, однако мыслей судиться с «Ленинградом» у него не возникало из благодарности к Шнурову.

«Хотя, кто его знает, я тоже, наверное, на него подам в суд, чтобы он мне деньги вернул за эти песни. Только я буду за каждую требовать миллион долларов, потому что я являюсь автором текста», — пошутил шоумен.

Барецкий предположил, что подобный поступок со стороны Вокс является просто пиар-ходом. По его мнению, вероятнее всего певица судится не с самим музыкантом, а с теми, кто использует ее песни без согласия.